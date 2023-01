Il difensore al momento sta facendo una terapia conservativa, ma non è da escludere l’operazione dopo la lesione

Non sono buone notizie quelle che arrivano in casa Toro su David Zima. Il difensore classe 2000 infatti ha avuto un problema al ginocchio e non è stato convocato per la sfida contro Empoli di sabato. Il problema è al menisco: il giocatore non si è più allenato e sta continuando con la terapia conservativa, ma lo staff medico valuterà l’intervento se non ci saranno miglioramenti.

Il sostituto: Gravillon

Ecco quindi che nell’ultimo giorno di mercato, il Torino si è subito mosso e sta chiudendo per Andreaw Gravillon del Reims, difensore che potrebbe rimpiazzare Zima.