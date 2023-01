Calciomercato Torino / Chiesto il difensore francese: il Reims apre al prestito con diritto di riscatto

Le ultime ore di calciomercato molto spesso regalano delle sorprese, una di queste potrebbe avere il nome di Andreaw Gravillon, difensore centrale francese classe 1998 di proprietà del Reims. Il Torino ha avviato una trattativa proprio con i transalpini che hanno aperto al prestito con diritto di riscatto. L’idea di Davide Vagnati è quella di regalare a Ivan Juric altri giocatori per completare la rosa, dopo l’acquisto di Ivan Ilic dal Verona.

Calciomercato: Torino su Gravillon

Gravillon non è un volto nuovo nel panorama del calcio italiano dato che prima di trasferirsi in Francia ha vestito tra le altre le maglie di Inter (dove è cresciuto calcisticamente anche a livello di settore giovanile), Pescara, Sassuolo e Ascoli. La dirigenza granata non potrà perdere tempo se vorrà portare il difensore ex Loriet all’ombra della Mole perché manca ormai poco alla gong che decreterà la fine del calciomercato.