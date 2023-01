Per Simone Edera vicina la cessione a titolo definitivo al Pordenone, squadra che milita nel campionato di Serie C

C’erano stati dei contatti con il Foggia, nel pomeriggio, tanto che la trattativa sembrava piuttosto avanzata. Poi l’inserimento del Pordenone, che sembra aver convinto entrambe le parti: Edera è vicino a vestire la maglia della società che milita in C, attualmente in testa alla classifica.