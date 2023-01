Il calciomercato del Torino FC di gennaio 2023: servono acquisti per completare la squadra a disposizione di Ivan Juric

Lunedì 2 gennaio inizia ufficialmente la sessione invernale di calciomercato della stagione 2022/2023. Il Torino dovrà avere un ruolo da protagonista in questa sessione: il dt Davide Vagnati dovrà infatti completare il lavoro iniziato in estate. Non a caso il primo obiettivo è Dennis Praet, giocatore che era stato a un passo dal ritorno in granata anche in estate, prima che la trattativa naufragò nelle ultime ore della finestra di mercato. Vagnati non ha mai interrotto i contatti con il Leicester e con il giocatore e la trattativa sta proseguendo. Il direttore tecnico sta poi cercando un centrocampista di peso (piacciono Barath del Debrecen e Ranocchia del Monza) e un terzino da acquistare in caso di addio anticipato di Aina. Sul fronte uscite Berisha ha espresso il desiderio di cambiare aria per giocare titolare, Bayeye, Garbett e Seck hanno richieste in B e in C e potrebbero essere ceduti in prestito per giocare di più.

Calciomercato Torino gennaio 2023: trattative, acquisti e cessioni

ARRIVI

Acquisti: nessuno

Trattative: Barath (c, Debrecen), Cheddira (a, Bari), Juranovic (d, Celtic), Mazzocchi (d, Salernitana), Praet (c, Leicester), Ranocchia (c, Monza), Shomurodov (a, Roma)

PARTENZE

Cessioni: nessuno

Trattative: Bayeye (d; Modena, Reggina), Garbett (c; Novara, Pro Vercelli), Seck (a; Cagliari, Reggina)

ROSA ATTUALE

Portieri: Etrit Berisha, Matteo Fiorenza, Luca Gemello, Vanja Milinkovic-Savic.

Difensori: Ola Aina, Brian Bayeye, Alessandro Buongiorno, Koffi Djidji, Valentino Lazaro, Ricardo Rodriguez, Perr Schuurs, Wilfried Singo, Mergim Vojvoda, David Zima.

Centrocampisti: Michel Adopo, Matthew Garbett, Emirhan Ilkhan, Karol Linetty, Sasa Lukic, Samuele Ricci.

Attaccanti: Simone Edera, Yann Karamoh, Aleksej Miranchuk, Pietro Pellegri, Demba Seck, Nemanja Radonjic, Antonio Sanabria, Nikola Vlasic.

Allenatore: Ivan Juric.