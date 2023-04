Alla vigilia di Sassuolo-Torino, Ivan Juric presenta la sfida in programma al Mapei Stadium nel posticipo del lunedì

Conferenza stampa di Ivan Juric alla vigilia di Sassuolo-Torino. “Ci sono giocatori di qualità nel Sassuolo, non appena si sono ritrovati tutti sono diventati una squadra che al primo errore ti castigano”, ha detto del Sassuolo Juric. Sugli infortunati: “Karamoh? Era una botta al polpaccio che non si è evoluta come ci aspettavamo, si è creato l’edema che ora gli impedisce di lavorare bene. Ilic è out, pure Aina. Miranchuk è rientrato, pure Lazaro che sta sorprendentemente bene, si vede che ha lavorato tantissimo e ora è già in condizioni di giocare, sta bene. Si è curato in Germania, sta meglio di quanto mi sarei aspettato. Vieira ha un problema che non riesce a superare, un infortunio muscolare che non si cicatrizza”.

“Adopo un top player”

“Adopo è un ragazzo splendido, ha lavorato in modo fantastico, bisogna vedere dove era sette mesi fa per permettersi di parlare. Ora dopo 7 mesi ha fatto un’annata che ad agosto si poteva sognare, giocare in Serie A, fare belle partite, lottare per un posto. L’allenatore fa delle scelte, per cui per me Adopo è un top player per quello che mi ha fatto vedere, poi ci sono scelte tecniche e gioca uno o l’altro. Mi spiace se poi anche lui pensa che quest’anno non sia stata la migliore annata, penso che tra fare i playout con la Viterbese e giocare al Toro faccia differenza”.

Sul futuro e sul contratto

Cairo ha detto che il contratto di Juric non è un tema, perché l’allenatore ha ancora un anno di contratto: “Si è parlato molto di me e del contratto, io ho ancora un anno, gli altri anni sono una garanzia per l’allenatore, perché il club ti garantisce degli anni di contratto. Abbiamo fatto bene e siamo ambiziosi. Ora bisogna affrontare bene queste 11 partite, crescere a livello di gioco, questo è il mio obiettivo”.

Juric su Vlasic

“Vlasic vogliamo sia determinante per noi, è fondamentale questo e da lui ci aspettiamo questo. I giocatori non sono delle macchine, ci sono degli alti e dei bassi, ora aspettiamo questo rush finale, sperando sia determinante”.

Sulla classifica

La partita col Sassuolo può essere uno spartiacque dal punto di vista della corsa all’Europa: “Vorrei affrontare le prossime gare con lo spirito di provare a vincerle tutte, le sensazioni sono positive, bisogna spingere e fare un gran finale, poi c’è la Roma, la Lazio. Bisogna guardare la classifica senza esserne ossessionati, vorrei fare un filotto e la squadra penso possa farcela. I ragazzi a livello di motivazione stanno bene, peccato per gli infortuni perché non si riesce ad avere sempre tutti. Io credo che come contro Bologna o Lecce ma pure Napoli la squadra debba affrontare le partite consapevole di poter fare bene con tutte, diventando più cattiva anche. Deve crescere nei particolari”.

Sulla difesa

“Giocherà Buongiorno e pure Gravillon. Ci sono caratteristiche buone, interessanti, vogliamo vederlo sotto alcuni punti di vista, ci sono da scoprire delle cose. Lui è meno veloce di Djidji ma ha altre caratteristiche”, così sulla difesa.

Juric su Pellegri

“Pellegri ha lavorato molto durante la pausa, gli è servito molto, ha fatto bene, io credo che prima lo portavo in panchina sapendo di non doverlo utilizzare, ora invece so di poter contare su di lui”.