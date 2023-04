Probabile formazione Torino / Scelte quasi obbligate per Juric in mezzo al campo, dove non può contare su Ilic e Vieira

Il Torino di Ivan Juric si prepara ad affrontare il Sassuolo di Alessio Dionisi. La gara tra Sassuolo e Torino chiuderà la 28^ giornata di campionato e andrà in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia, lunedì 3 aprile alle ore 20:45. Nel Torino saranno indisponibili Ilic, Aina, Karamoh, Vieira e Zima. Trasferta complicata per i granata, che all’andata in casa persero 0-1 all’ultimo minuto. Il tecnico croato non ha molta scelta, soprattutto in mezzo al campo e in difesa. In conferenza stampa ha dichiarato che Buongiorno e Gravillon partiranno titolari.

Sanabria guida l’attacco, dietro di lui la coppia Vlasic-Radonjic

Torino che scenderà in campo con il consueto 3-4-2-1. In porta confermato Vanja Milinkovic-Savic. Difesa dichiarata con Gravillon, Schuurs e Buongiorno. In mezzo al campo, con Ilic e Vieira infortunati, Juric ha le scelte quasi obbligate: giocheranno Ricci e Linetty. Sugli esterni, sulla destra ci sarà Singo, mentre sulla sinsitra è ballottaggio tra Rodriguez e Lazaro (pienamente recuperato) con lo svizzero che è in vantaggio per una maglia da titolare. L’attacco sarà guidato da Sanabria, con Vlasic e Radonjic alle sue spalle. Parte invece dalla panchina Miranchuk, che ha comunque recuperato dal problema muscolare che lo aveva costretto a saltare la gara contro il Napoli prima della sosta per le nazionali.

Sassuolo-Torino: la probabile formazione del Torino

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Linetty, Rodriguez; Vlasic, Radonjic; Sanabria. A disp. Gemello, Fiorenza, Djidji, Vojvoda, Adopo, Bayeye, Miranchuk, Gineitis, Seck, Pellegri. All. Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Aina, Ilic, Karamoh, Vieira, Zima