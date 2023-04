La probabile formazione della squadra neroverde allenata da Alessio Dionisi, che questa serà affronterà il Torino

Manca sempre meno alla sfida tra Sassuolo e Torino. Questa sera alle ore 20:45, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, la squadra di Ivan Juric darà battaglia a quella allenata da Alessio Dionisi. Trasferta non facile per i granata, contro una squadra ostica che all’anadata vinse 0-1 all’ultimo minuto. Toro che non avrà a disposizione Ilic, Aina, Karamoh, Vieira e Zima. Nel Sassuolo non ci dovrebbero essere particolari novità di formazione.

Sassuolo: Pinamonti guida il tridente

Sassuolo che scenderà in campo con il consueto 4-3-3. In porta come sempre ci sarà Consigli. Difesa a quattro composta da Toljian a destra, Rogerio a sinistra, Erlic e Ruan Tressoldi come centrali. In mezzo al campo, al centro agirà Maxime Lopez, con Frattesi a destra e Matheus Enrique a sinistra. In attacco, l’esterno destro sarà Berardi, quello sinistro Laurienté e al centro ci sarà Pinamonti.

La probabile formazione del Sassuolo

Probabile formazione Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ruan, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Laurienté. A disp. Pegolo, Russo, Marchizza, Muldur, Ferrari, Zortea, Romagna, Harroui, Obiang, Thorstvedt, Bajrami, Ceide, D’Andrea, Alvarez, Defrel. All. Dionisi.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno