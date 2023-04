L’esterno austriaco è rientrato dopo il lungo infortunio ed è stato subito decisivo: il Toro deve decidere se riscattarlo

Nel pareggio per 1-1 del Torino contro il Sassuolo, i granata hanno imposto il loro gioco per buona parte della partita e forse avrebbero meritato qualcosa di più. Una nota positiva è stata sicuramente quella del rientro in campo di Valentino Lazaro. L’esterno austriaco infatti, è rientrato dopo un lungo periodo di assenza e ha fornito l’assist per il gol di Sanabria. L’infortunio lo ha tenuto lontano dal campo per mesi, ma il classe 1996 ha sfruttato bene la pausa del Mondiale per recarsi in Austria e continuare la riabilitazione.

La partita e il rientro

Nella partita contro i neroverdi, è stato il primo a subentrare in campo. Al minuto numero 55 ha preso il posto di Singo. Non ci ha messo molto a lasciare il segno: al 66′ ha raccolto il cross andato a vuoto di Rodriguez, stop e cross con il destro per l’incornata vincente di Antonio Sanabria, sempre più bomber dei granata. Ivan Juric, nella conferenza stampa prima della partita, si era dichiarato stupito dallo stato di forma del numero 19. Infatti il tecnico croato pensava fosse più indietro fisicamente, invece ha recuperato rapidamente dall’infortunio, tanto da poter subito giocare. Si era fatto male contro la Salernitana, l’8 di gennaio.

Un assist… per il mercato

Contro la squadra di Alessio Dionisi, tolto l’assist, è entrato subito bene in partita, dimostrando il suo valore e confermando quanto di buono fatto vedere prima dell’infortunio. Arrivato quest’estate in prestito dall’Inter, il diritto di riscatto è fissato a 6 milioni di euro: la società granata a fine stagione farà le dovute valutazioni. “Manca ancora qualcosa per essere al 100%, ma sono contento di essere tornato e non vedo l’ora di giocare le prossime partite”. Queste le sue parole, piene di voglia di tornare a giocare dal primo minuto ed essere decisivo.