Al termine della partita tra Sassuolo e Torino, Valentino Lazaro ha commentato l’1-1 finale ai microfoni di Torino Channel

Al termine di Sassuolo-Torino, Valentino Lazaro ha così commentato il pareggio ai microfoni di Torino Channel: “Penso che abbiamo iniziato bene, i primi 25 minuti abbiamo creato tante occasioni ma non abbiamo gol. Il Sassuolo invece alla prima occasione ha segnato. E’ stata poi una partita aperta, non era facile ma abbiamo sempre creduto di poterla aggiustare: abbiamo fatto l’1-1, abbiamo provato a vincere e siamo un po’ tristi per non esserci riusciti”.

Lazaro: “Ho lavorato tutti i giorni per tornare”

Lazaro ha poi parlato del suo ritorno in campo e dell’assist: “Sono stato fuori quasi tre mesi, ho iniziato ad allenarmi con la squadra solamente una settimana fa ma ho lavorato con il mio fisioterapista in Germania molto durante, senza giorni liberi. Manca ancora qualcosa per essere al 100% ma sono contento di essere tornato e non vedo l’ora di giocare le prossime partite. Subito assist a Sanabria? Anche con la Salernitana, quando mi sono fatto male, avevo lasciato con un assist a Sanabria”.

Infine, il terzino ha parlato della prossima partita, contro la Roma: “Mi ricordo bene la partita contro la Roma, avevamo fatto un’ottima partita potevamo vincere. Adesso giocheremo in casa nostra e vogliamo vincere. Da domani iniziamo ad allenarci, io non vedo l’ora di tornare a giocare”