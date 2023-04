Le dichiarazioni del tecnico neroverde Alessio Dionisi dopo Sassuolo-Torino, sfida terminata 1-1 al Mapei Stadium

Un match alla pari tra Sassuolo e Torino, o almeno così dice il risultato finale. Un 1-1 targato Pinamonti-Sanabria al Mapei Stadium che non sblocca la situazione in classifica ma che regala spettacolo. Il tecnico neroverde Alessio Dionisi commenta così la prestazione dei suoi: “Bicchiere mezzo pieno per la prestazione, mezzo vuoto per il risultato consequenziale alla prestazione. Credo sia giusto essendo passati in vantaggio e avendo concesso poco nel secondo tempo. Forse abbiamo concesso qualcosa in più nel primo. È un peccato non aver vinto. È stata una buona partita da parte di entrambe le squadre e rispetto alle precedenti col Torino, ci siamo espressi meglio per merito dei ragazzi. Aver preso gol nel momento miglio è un peccato. Il gol annullato ha poi abbassato la nostra voglia di prenderci il secondo. Stavamo facendo bene. Nel secondo tempo siamo entrati bene e stavamo di più nella loro metà campo. Dopo il gol loro ci sono stati dieci minuti dove potevamo far gol noi e potevano farlo loro. Negli ultimi minuti siamo usciti noi ma il risultato è giusto. Prendiamo il risultato e la prestazione sperando di dare continuità alla prestazione perchè è quello che conta in questo momento”.

Il tencico neroverde su Laurienté

Su Laurienté: “Laurienté? Ha grandissime qualità individuali. Sta migliorando nel gioco collettivo. Non dve perdere le sue caratteristiche individuali ma se impara a legarsi ai compagni diventa ancora più pericoloso. Sta facendo meglio in fase offensiva e difensiva. si sta completando. Può trovare più continuità. A volte non calcia per le qualità che ha. Dovrebbe essere più egoista. Viareggio Cup? L’Under 18 ha vinto nuovamente. Un grande risultato. Siamo contenti. Il nipote di Cannavaro è un ragazzo giovane che si farà perchè è determinato, serio. Il livello dipende da tante cose, è venuto oggi in panchina per merito”.