Le dichiarazioni del tecnico granata Ivan Juric dopo Sassuolo-Torino, match terminato 1-1 grazie a Pinamonti e Sanabria al Mapei Stadium

Una sfida combattuta ma che ha portato poco frutto per il Torino, quella giocata al Mapei Stadium tra Sassuolo e Torino. Un 1-1 targato Pinamonti-Sanabria che serve poco in ottica classifica alle due formazioni. Il tecnico del Torino Ivan Juric commenta così la prestazione dei suoi: “Una piccola delusione perché la squadra meritava di vincere, dovevamo essere 2 o 3 a zero, la squadra poi si è ripresa, ha pareggiato, ha avuto occasioni. C’è un po’ di rammarico”. Sulla reazione: “Sì, la squadra ha giocato, sapevamo che certi loro giocatori hanno velocità. però noi abbiamo creato tanto, veramente tante occasioni. Quello che ci manca è essere cinici, cattivi e vincere. Abbiamo stradominato, trovato giocate che avevamo preparato”.

Juric su Sanabria

Su Sanabria e sulla differenza di rendimento tra fuori casa e in casa: “In casa ha sbagliato in certe partite, ora attacca più il primo palo, fa movimenti diversi, le occasioni ci sono sempre sia in casa che fuori, oggi in certe situazioni poteva fare meglio”.