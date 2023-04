Nel prepartita di Sassuolo-Torino Milinkovic-Savic ha annunciato il rinnovo, ma in campo continua a mettere in mostra prestazioni sottotono

Importante annuncio nel prepartita di Sassuolo-Torino. Vanja Milinkovic-Savic, portiere granata, si è infatti presentato davanti alle telecamere per la consueta intervista annunciando l’imminente rinnovo di contratto. Il portiere ha dichiarato: “Rinnovo? Ci tengo tanto. Sono tanti anni che sono legato a questa maglia ed è sempre bello sapere di poter andare avanti insieme ancora per qualche anno”. Parole al miele per il Toro, dunque, dettate dalla volontà di proseguire ancora a lungo il percorso iniziato definitivamente nell’estate del 2020, dopo i diversi prestiti. Se però da un lato il portiere ha di fatto annunciato la propria permanenza, dall’altro continua a sfoderare prestazioni che non convincono i tifosi granata.

Ancora rimandato contro il Sassuolo

Il portiere infatti spesso è stato accusato dai sostenitori, i quali hanno mostrato mancanza di piena fiducia nei suoi confronti. Inizialmente le critiche, costruttive, arrivavano anche dallo stesso Ivan Juric, il quale però negli ultimi mesi lo ha sempre difeso. Contro il Sassuolo è stato di nuovo rimandato l’estremo difensore serbo, reo di aver commesso alcuni errori. In primis la critica principale è riferita all’episodio del vantaggio del Sassuolo realizzato da Pinamonti. Milinkovic-Savic, infatti, avrebbe potuto indirizzare meglio il pallone calciato da Berardi, che invece è finito sui piedi dell’attaccante italiano. Concorso di colpa anche con Singo, che si è perso la marcatura. Non solo questo, però, perché Milinkovic ha mostrato insicurezza anche in diverse uscite, facendo tremare i tifosi in più di qualche occasione. Il rinnovo è quindi in dirittura d’arrivo, ma il portiere serbo dovrà fare meglio di così se vorrà mantenere il posto da numero 1.