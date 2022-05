Il sondaggio / Secondo la maggioranza dei lettori di Toro.it, Belotti non resterà al Torino: lo pensa il 76% di chi ha partecipato al sondaggio

Giorni di attesa, gli ultimi. Chiuso il campionato l’attenzione si è spostata sul mercato e su una trattativa in particolare, quella sul rinnovo di Belotti. Non è ancora arrivata la risposta del Gallo – al momento in Nazionale – nonostante Juric avesse sottolineato quanto i tempi sarebbero stati rapidi. Forse questo rende i lettori di Toro.it pessimisti. Per il 76% andrà via, non rinnovando il contratto in scadenza il 30 giugno prossimo. Un 24% invece è ottimista e pensa che alla fine il Gallo accetterà la proposta del presidente Cairo e del Torino.