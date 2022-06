Sondaggio / Voi riscattereste Rolando Mandragora, oppure no? Lettori e lettrici di Toro.it diteci la vostra votando nell’apposito box

Il Toro continua a lavorare no stop sul mercato. Tra le tante faccende che il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati sta affrontando c’è quella legata al futuro di Rolando Mandragora. Mentre aspetta che il Toro e la Juve trovino una soluzione, con i granata che hanno chiesto uno sconto al club bianconero, il centrocampista napoletano nei giorni scorsi ha continuato ad allenarsi al Filadelfia, così come sta facendo Armando Izzo. Nel nostro sondaggio di oggi vi chiediamo: Il Toro dovrebbe riscattare Mandragora? Fateci sapere la vostra opinione rispondendo al sondaggio nell’apposito box sotto l’articolo o in home page.

Riscattereste Mandragora dalla Juventus? Sì (74%)

No (26%) Loading ... Loading ...