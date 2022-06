Sondaggio / Il 77% dei lettori di Toro.it ha votato a favore del riscatto di Rolando Mandragora dalla Juventus

Tra gli acquisti che potrebbero essere fatti in casa c’è Rolando Mandragora, in granata da un anno e mezzo ma di proprietà della Juventus. Nonostante qualche infortunio piuttosto lungo, ha dimostrato di poter aggiungere qualità e fisicità alla manovra del gioco di Juric. Il Toro sta quindi provando a trovare una soluzione per riscattarlo dalla società bianconera, senza dover spendere i 14 milioni di euro previsti dalla clausola. Per ora, lo sconto cercato da Vagnati non sta portando ad una soluzione. Nel nostro sondaggio vi abbiamo chiesto quindi di dirci la vostra opinione riguardo al futuro di Mandragora.

Mandragora: riscatto sì o no? La risposta dei lettori

La maggior parte dei lettori si è dichiarata in linea con la scelta della società. Il 77% ha infatti votato a favore del riscatto di Mandragora, la cui mancanza potrebbe farsi sentire a centrocampo. Con le sue 21 presenze e i suoi due assist, ha conquistato un posto da titolare. Gli è mancato solo il gol. Solamente il 23% dei lettori di Toro.it si è detta non favorevole al riscatto. Per accontentare la maggior parte dei lettori Vagnati dovrà però trovare un accordo con i bianconeri, che fino a questo momento non hanno aperto alla possibilità di uno sconto.