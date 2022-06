Sondaggio / Asta, Palladino, Scurto o un altro: diteci chi vorreste al posto di Coppitelli alla guida della Primavera granata

Federico Coppitelli lascia la Primavera del Torino: nonostante i buoni risultati ottenuti anche in questa sua seconda esperienza in granata (rimonta e salvezza lo scorso anno, un buon campionato nell’ultima stagione) non è arrivata la conferma per il tecnico il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno. Giri di valzer in vista anche sul fronte Primavera per il Torino, che si prepara alla nuova stagione. Il Torino si sta già guardando intorno e tra le alternative c’è anche Antonino Asta, reduce da una buona stagione con l’Under 18. Il favorito al momento sembra però essere Raffaele Palladino, ex Juve e attuale allenatore del Monza Primavera, ma soprattutto vecchia conoscenza di Ivan Juric che lo vorrebbe vicino anche al Torino. In lizza per la panchina del Torino c’è anche Giuseppe Scurto, ex tecnico della Primavera della Spal che nell’ultima stagione ha guidato l’Under 18 della Roma e gode della stima di Ludergnani. Nel nostro sondaggio di oggi vi chiediamo: voi chi vorreste sulla panchina del Torino Primavera? Ditecelo votando nell’apposito box.

Chi vorreste sulla panchina della Primavera? Asta

Palladino

Scurto

Altro Guarda i risultati