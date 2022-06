Sondaggio / Il 79% dei lettori di Toro.it vuole l’ex capitano granata sulla panchina della Primavera. Distanti Palladino e Scurto

Il remake dell’addio di Federico Coppitelli al Torino Primavera ha scatenato il consueto toto allenatore, spinto dalla curiosità di capire chi potrebbe sostituire dalla prossima stagione il tecnico romano. Circolano diversi nomi, tutti validi in ambito giovanile. Ieri, tramite un sondaggio, abbiamo provato ad agire da termometro dell’ambiente granata per chiedervi quale allenatore vedreste bene sposarsi col nuovo corso della formazione Primavera. Le opzioni erano tre: Antonino Asta, tecnico dell’Under 18 granata, Raffaele Palladino, dal 2021 sulla panchina dell’Under 19 del Monza, e Giuseppe Scurto, alla guida dell’Under 18 della Roma ma con un passato al timone delle Primavera di Palermo, Trapani e Spal. Il risultato che è emerso è equiparabile a un vero e proprio plebiscito che premia il forte legame tra la piazza e chi sia da calciatore che da tecnico delle giovanili ha saputo onorare i colori granata: Antonino Asta col 79% di preferenze.

Palladino più staccato

Decisamente staccati gli altri partecipanti con Palladino fermo al 10%, Scurto al 2% e un 8% di votanti che opterebbero per altri profili non citati. Il popolo granata si è espresso caldamente, ma non è detto che la società seguirà i desideri della piazza. Al momento il favorito resta Raffaele Palladino, ma il messaggio chiaro inviato a Ludergnani è quello di voler vedere un Toro più tradizionalista, rappresentato da facce in grado di ricondurre subito a una storia e valori da tramandare anche ai giovani interpreti che difenderanno la maglia granata sui terreni del campionato Primavera 1.