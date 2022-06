Sondaggio / Il primo acquisto del Torino in questa sessione di mercato è stato Pietro Pellegri, siete soddisfatti?

Pietro Pellegri è ora a tutti gli effetti un giocatore del Torino. E’ proprio l’attaccante della nazionale Under 21 il primo dei dieci rinforzi richiesti da Ivan Juric: dopo essere arrivato a gennaio in prestito dal Monaco, il centravanti è ora stato acquistato a titolo definitivo per 5 milioni di euro più bonus, una cifra inferiore a quella che era stata concordata per il suo riscatto nel mercato invernale. Nel nostro sondaggio di oggi vi chiediamo: siete soddisfatti dell’arrivo di Pellegri? Ditecelo votando nell’apposito box sondaggio.

Siete soddisfatti dell'acquisto di Pellegri? Sì

No Guarda i risultati