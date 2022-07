Sondaggio / Per il 76% dei votanti Pellegri è un acquisto soddisfacente. Un’investitura per il dopo Belotti?

Pietro Pellegri ha convinto il popolo granata, o meglio la maggior parte crede che il classe 2001 possa trascorrere stagioni importanti sotto la Mole. Il risultato del sondaggio presentato dalla redazione di Toro.it è schiacciante, con la netta vittoria (76%) di quella parte del tifo che è soddisfatta della sua firma a titolo definitivo. Sono anni che si sente parlare di Pellegri. Lui stesso ci ha messo del suo ad alimentare l’aurea da predestinato a suon di gol e prestazioni convincenti in un’età più da interrogazioni e verifiche che da esami tosti come affrontare difese di Serie A. Il suo percorso, nel corso degli anni, ha avuto delle innegabili sbandate. La sfortuna si è accanita molto spesso contro di lui e il suo soggiorno dorato a Monaco appariva un’anticipata uscita di scena. Il rischio era lampante, ma nel giro di un anno lo scenario è ben diverso.

Pellegri, faro per l’attacco per il dopo Belotti

La breve esperienza al Milan non è stata per nulla soddisfacente a livello di minutaggio e numeri, ma è come se lo avesse rimesso sulla mappa dei prospetti più interessanti del nostro calcio. La chiamata di Juric è paragonabile a una chiamata del destino. Chiusura di un cerchio, il cui contenuto è però tutt’altro che già scritto. L’allenatore che lo ha fatto esordire nel calcio dei grandi quando grande non era, lo ha riaccolto a braccia aperte. Pellegri non ha trovato inizialmente granché spazio, ma è apparso finalmente in fiducia e la crescita nel minutaggio è venuta da sé come il gol: quello alla Lazio, l’unico finora in maglia granata. La sensazione è che il dato sulle marcature sia destinato a crescere. L’acquisto è un’investitura da parte della società, decisa a rialzarsi e aprire una finestra sul futuro, facendo chiaramente fuoriuscire le scorie più ombrose della questione Belotti. Ora il Toro vuol dare fiducia a Pietro. Il popolo granata è con lui.