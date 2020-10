Tante aspettative per Gojak: è l’acquisto di cui i lettori di Toro.it sono più contenti

Sondaggi / Gojak ottiene il titolo di acquisto migliore, con il 50% dei consensi. Alle sue spalle Linetty e Bonazzoli. Ultimo Murru

Un mercato non troppo di spicco, definito dal presidente Cairo come “intelligente”, ha però portato qualche nuovo volto sotto la Mole. Sono infatti sei gli acquisti arrivati alla corte di Giampaolo, intenzioanto a rivoluzionare il gioco del club granata. Primi della lista Linetty, Rodriguez e Vojvoda, seguiti poi da Murru ed infine Bonazzoli e Gojak arrivati all’ultimo giorno di mercato. Il rinvio del match col Genoa seguito dalla pausa Nazionali non ha ancora permesso di vederli tutti all’opera. Nell’ultimo sondaggi abbiamo chiesto ai lettori di dirci la loro a riguardo, votando per colui che merita il titolo di miglior acquisto.

Toro, i lettori impazzano per il bosniaco

Guardando i risultato, è Gojak ad aver avuto la meglio. Il bosniaco, arrivato in prestito dalla Dinamo Zagabria avrebbe infatti raccolto il 50% dei consensi da solo. Al secondo posto c’è invece Linetty con il 19% dei voti. Da tempo è noto il talento del polacco, tra i pupilli di Giampaolo già ai tempi della Samp. Seguono poi Bonazzoli, con il 17% dei voti e Vojvoda, con l’8. Il difensore è riuscito ad offrire una prestazione discreta contro l’Atalanta ed è pronto a mostrare tutto il suo potenziale. Restano al Fondo Rodriguez, con il 4% dei sì, e Murru, che ha avuto solo il 2% dei voti.