Sondaggio / Perchè il Toro nasconde i suoi obiettivi

Sondaggio / Il Toro non ha ancora dichiarato l’obiettivo stagionale della squadra di Giampaolo: diteci quale secondo voi è il motivo

Quali sono gli obiettivi stagionali del Torino di Marco Giampaolo? Una domanda che da giorni sta tenendo banco anche sulle nostre colonne e alla quale ancora non è stata data una risposta. I granata lotteranno per la salvezza? Oppure punteranno a chiudere nella parte sinistra della classifica? O invece le ambizioni sono più alte e Belotti e compagni stanno mirando ad un posti nelle coppe europee? Ad oggi, ogni possibilità resta aperta e plausibile ma pensare che società e squadra non abbiano le idee molto più chiare è improbabile. E allora perchè il Torino continua a nascondere i suoi veri obiettivi?

Come sempre è a voi, lettori di Toro.it, che chiediamo un’opinione. Pensate che i granata non abbiano obiettivi o che li “nascondano” per un fatto di scaramanzia? Oppure, ancora, siete convinti che non li ufficializzino per paura di non raggiungerli? Diteci la vostra partecipando al sondaggio che troverete qui sotto oppure in basso a destra nella nostra homepage.

Perchè il Toro nasconde i propri obiettivi? Non ne ha

Per scaramanzia

Ha paura di non raggiungerli Guarda i risultati