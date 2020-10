Il Toro nasconde i suoi obiettivi? No, per i lettori la società e la squadra non ne hanno - Toro.it

Sondaggio / Il 69% dei lettori di Toro.it non crede che che il club nasconda i propri obiettivi stagionali, pensa invece che non li abbia proprio

Come spesso accaduto in questi ultimi anni, il Torino ha iniziato la propria stagione senza dichiarare quali siano gli obiettivi che spera di raggiungere in campionato. “Pensiamo a una partita alla volta” è il leitmotiv che più volte è stato ripetuto. Per questo motivo abbiamo chiesto nel nostro sondaggio ai lettori di Toro.it il perché la società granata non palesa quelli che sono i traguardi che vuole raggiungere ma li nasconde. Per il 6% è una questione di scaramanzia, per il 25% è per paura di fallire e di non riuscire a raggiungerli, ma per il 69% il Torino non nasconde i suoi obiettivi stagionali, più semplicemente non ne ha proprio.