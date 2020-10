Chi schierereste al fianco di Belotti in attacco? - Toro.it

Sondaggio / Zaza, Bonazzoli, Millico: chi mandereste in campo al fianco del Gallo Belotti nella sfida contro il Cagliari in programma domenica alle 15?

L’unico punto fermo e fisso in attacco è ovviamente Belotti che anche contro il Cagliari cercherà di guidare i granata verso la conquista prima vittoria stagionale. L’incognita, al contrario, riguarderà la spalla di Belotti. A disposizione di Marco Giampaolo le alternative non sono molte: potrebbe puntare ancora su Simone Zaza, impiegato proprio in coppia con il Gallo nelle prime due sfide del campionato, oppure potrebbe far esordire Bonazzoli, arrivato proprio in chiusura di calciomercato. O ancora, potrebbe dare fiducia al giovane Millico. In attesa di scoprire le scelte del tecnico, però, è a voi che chiediamo quale attacco vorreste vedere contro il Cagliari.

Sondaggio: chi con Belotti?

Chi schierereste al fianco di Andrea Belotti? Puntereste su Zaza o Millico, oppure lancereste dal primo minuto il neoacquisto Bonazzoli?