Sondaggio / Il 2-3 rimediato contro il Cagliari pesa sul Torino, alla terza sconfitta consecutiva e ultimo in classifica: di chi è la colpa?

Zero punti. Questo quanto ottenuto fino ad ora dal Torino, che contro il Cagliari ha rimediato la terza sconfitta consecutiva. Gli sforzi dei granata, andati subito in vantaggio, sono stati vanificati da un’avversaria più cinica. Belotti ha provato a tenere a galla i suoi, ma il secondo gol di Simeone, realizzato su errore di Sirigu ha chiuso i conti. Il Toro di Giampaolo ha quindi dimostrato di dover ancora ingranare. Il tempo però stringe e le altre corrono. La situazione si sta complicando e se non arrivano i primi tre punti, uscirne diventerà una sfida sempre più ardua. Ma in tutto questo, di chi è la colpa?

Sondaggio: quale la causa della sconfitta con il Cagliari?

Nel sondaggio di oggi vi chiediamo di dirci chi secondo voi è responsabile della sconfitta contro il Cagliari. Qual è l’elemento che ha portato i granata ad essere nuovamente sconfitti dopo un primo vantaggio? La rosa inadeguata? O forse le scelte di Giampaolo? É la superiorità degli avversari? Ditecelo votando votando nel box che trovate come sempre in basso a destra nell’homepage di Toro.it.

Di chi sono le colpe della sconfitta con il Cagliari? Le scelte di Giampaolo

L'inadeguatezza della rosa

La forza degli avversari Guarda i risultati