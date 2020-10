Giampaolo assolto: il k.o. del Toro, per i lettori, è colpa della rosa inadeguata

Sondaggio / Il 72% di lettrici e lettori di Toro.it attribuisce la sconfitta contro il Cagliari all’inadeguatezza della rosa. Giampaolo (per ora) è salvo

La maggioranza di lettrici e lettori di Toro.it cerca nella rosa del Torino le cause della sconfitta contro il Cagliari. Per il 72% dei partecipanti al sondaggio, l’organico costruito da Cairo e Vagnati in sede di mercato è inadeguato alle idee dell’allenatore. Giampaolo, per ora, viene risparmiato dai più. Solo il 26% ha visto nelle sue scelte il motivo principale del terzo k.o. in tre partite giocate. I rossoblu hanno affondato ancora la truppa granata, che ora cerca risposte contro il Sassuolo: venerdì servono i punti, perché il tempo scorre in fretta e il rischio è quello di trovarsi già staccati in classifica.