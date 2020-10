Chi vorreste come trequartista contro il Sassuolo?

Sondaggi / Lukic, Verdi o Gojak: quale tra questi i giocatori vorreste fosse schierato come trequartista contro il Sassuolo?

Manca sempre meno alla sfida contro il Sassuolo, in programma per domani, venerdì 23 ottobre alle ore 20.45. Tra le scelte che premono su Giampaolo c’è sicuramente quella del trequartista. Contro Fiorentina e Atalanta quella posizione in campo è stata occupata da Berenguer, passato poi all’Athletic Bilbao. Nell’ultimo match invece, che ha visto i granata uscire sconfitti contro il Cagliari, Lukic è stato proposto per ricoprire quel ruolo. Le scelte del tecnico del Torino sono però più ampie di così: in lizza c’è infatti anche Verdi, già provato in quel ruolo. Si è poi aggiunto di recente Gojak, che per Giampaolo è una mezzala ma che in quella posizione ha sempre giocato finora. Vi chiediamo quindi di dirci chi secondo voi, sarebbe il trequartista ideale contro il Sassuolo, tra Verdi, Lukic e Gojak. Potrete votare nell’apposito box che trovate come sempre in basso a destra nell’homepage di Toro.it.

