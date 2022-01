Chi è stato il migliore in campo contro il Sassuolo?

Sondaggio / Bremer, Lukic, Mandragora, Brekalo, Sanabria: ditechi chi è stato il migliore in campo in Torino-Sassuolo votando sul sito

Finale molto amaro per il Torino contro il Sassuolo. Una prestazione sopra le righe, caratterizzata da tanta, troppa sfortuna, è infatti stata macchiata da Raspadori, autore del gol del pareggio a due minuti dallal fine del match. Molti sforzi dei granata sono perciò stati vanificati, portando Juric ad eccedere nelle proteste dopo il fischio finale. Nonostante il risultato, sono diverse le note liete emerse nel corso del match. In tanti sono infatti riusciti a mettersi in luce ancora una volta, spiccando in positivo. Bremer ha annullato Scamacca. Lukic ha fatto da collante tra i vari settori di campo. Mandragora oltre alla traversa è riuscito a non far rimpiangere Pobega. La versatilità di Brekalo non è passata inosservata, così come il gol e la reattività di Sanabria sotto porta. Vi chiediamo quindi di indicarci chi, secondo voi, è stato il migliore in campo contro i neroverdi. Potete votare nell’apposito box presente nella home del nostro sito.

