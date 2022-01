Sondaggio / Un ottimo Torino, beffato nel finale, ha pareggiato contro il Sassuolo: la classifica dei migliori in campo secondo i nostri lettori

Il Torino contro il Sassuolo ha portato a casa un’ottima prestazione, riuscendo a trovare la via del gol nella prima frazione di gioco. A rovinare la festa ai granata è stato il gol di Raspadori che ha permesso ai neroverdi di conquistare almeno un punto. Quasi tutti i granata scesi in campo contro la squadra di Dionisi hanno rimediato una prestazione sufficiente e secondo i lettori e le lettrici di Toro.it il migliore in campo è stato Mandragora, che ha ricevuto il 40% dei voti. Al secondo posto invece si è posizionato Bremer con il 28% delle preferenze, mentre sullo scalino più basso del podio si è posizionato Lukic che ha ricevuto il 15% dei voti. Chiudono la classifica dei migliori in campo contro il Sassuolo Brekalo e Sanabria che hanno ottenuto rispettivamente il voto del 9% e 7% dei partecipanti al sondaggio. Archiviata la partita contro gli emiliani il Toro dopo la sosta affronterà l’Udinese, in una partita che presenta delle insidie ma che i granata non vorranno sicuramente sbagliare.