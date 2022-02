Ottimo, buono, sufficiente, mediocre o scarso. Come giudicate il mercato del Torino nella sessione invernale?

Un mercato che ha portato in totale 4 acquisti (anche se Fares, infortunato, non potrà dare il proprio contributo vista la rottura del crociato) e portato anche alla cessione di tre dei cinque esuberi previsti. Sono partiti Rincon, Verdi e Baselli, non Izzo e Zaza. E sono arrivati Ricci, Seck e Pellegri: il primo è un ottimo prospetto per il futuro, le altre due sono scommesse. Come giudicate il mercato del Toro in questa sessione? Ottimo, buono, sufficiente, mediocre o scarso? Votate in fondo all’articolo o in homepage, in basso a destra sotto le classifiche.

