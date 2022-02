Da pochi giorni la finestra invernale di calciomercato si è conclusa e la maggior parte dei lettori valutano buono il mercato del Torino

La sessione invernale di calciomercato invernale si è conclusa da pochi giorni ed è arrivato come sempre il momento di tirare i primi bilanci. Il Toro, a differenza delle scorse sessioni del mercato di riparazione, è stato tra le squadre più attive di tutta la Serie A. I granata hanno ceduto Rincon, Baselli e Verdi che erano considerati degli esuberi e hanno comprato Fares, Pellegri, Ricci e Seck. Con Fares che, a causa di un grave infortunio rimediato a pochi giorni dal suo arrivo all’ombra della Mole, non potrà scendere in campo in questa seconda parte del campionato. Nei giorni scorsi vi abbiamo chiesto di valutare il mercato del Toro e la maggior parte dei lettori, esattamente il 59%, ha dato come voto buono, mentre il 24% dei lettori e delle lettrici di Toro.it considera sufficiente la campagna acquisti dei granata. Solo il 10% votanti considera ottimo il mercato del club piemontese. Infine, il 6% dei partecipanti al sondaggio lo considera mediocre e l’1% scarso. Ora dovrà essere il campo a giudicare il lavoro svolto dal presidente Cairo e dal d.t. granata Vagnati nel mese di gennaio.