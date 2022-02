Sondaggio / Ancora un errore per Milinkovic-Savic: confermereste in porta il serbo o meglio farlo accomodare in panchina?

Una partita persa in pieno recupero e nella quale è parsa evidente la responsabilità del portiere titolare del Torino, Vanja Milinkovic-Savic. Secondo voi Juric dovrebbe confermarlo, nonostante gli errori che si sono ripetuti anche nelle due precedenti partite? O invece il serbo merita di avere ancora la fiducia del club e dell’allenatore e di giocare? Questa la domanda del nostro sondaggio: per votare basta esprimere la preferenza o in fondo all’articolo o nel box in homepage, sotto la classifica.

Confermereste Milinkovic-Savic come portiere titolare? Sì, merita ancora fiducia

No, farei giocare uno tra Berisha e Gemello Guarda i risultati