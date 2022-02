Sondaggi / Il 68% dei lettori ha perso fiducia in Milinkovic-Savic e vorrebbe un cambio tra i pali del club granata

Continua il periodo nero di Milinkovic-Savic tra i pali del Toro. Contro l’Udinese sono infatti arrivati due errori pesantissimi: sul primo gol il serbo si è tuffato in ritardo, non riuscendo ad impedire al tiro di Molina di superarlo; la seconda rete è invece arrivata su un rigore causato dal portiere stesso. Sommati a quelli commessi nelle precedenti partite, questi due sgarri lo condannano ad assumersi la maggior parte delle colpe per i punti mancati. Abbiamo quindi chiesto ai nostri lettori di dirci se Milinkovic-Savic merita ancora fiducia, o se è tempo di lasciare spazio a qualcun altro.

Toro, solo il 31% ha ancora fiducia l’estremo difensore serbo

La pazienza della maggioranza dei votanti sembrerebbe essersi esaurita. Il 69%, quindi più della metà, ha infatti optato per un cambio tra i pali. I lettori vorrebbero vedere uno tra Gemello e Berisha al posto del serbo, troppo colpevole nelle ultime sfide. C’è poi il restante 31% che è invece stato più clemente nel proprio giudizio: questa fetta di lettori ha votato per il mantenimento della fiducia a Milinkovic-Savic. Che sia per evitare di perderlo definitivamente o meno, l’ultima parola spetta comunque a Juric, di ritorno in panchina contro il Venezia.