Sondaggio / Con Milinkovic-Savic infortunato, ci sarà un cambio tra i pali per Bologna. Diteci chi vorreste al suo posto

Oltre alla crisi che ill Torino sta affrontando, nelle ultime ore si è aggiunta una tegola per Ivan Juric. Problemi er il suo portiere titolare Milinkovic-Savic, in calo nell’ultimo periodo, che quindi non sarà disponibile in vista del Bologna. La scelta ricadrà quindi sugli altri due estremi difensori in forza sotto la Mole: Berisha e Gemello. L’albanese vanta grande esperienza ed ha collezionato novanta minuti contro la Samp in Coppa Italia. Il giovane cresciuto nel vivaio granata invece si è rivelato una scoperta: è infatti con lui in campo che il Toro ha conquistato il poker contro al Fiorentina. Vi chiediamo quindi di dirci chi vorreste in campo: per votare basta esprimere la preferenza o in fondo all’articolo o nel box in homepage, sotto la classifica.

Berisha o Gemello: chi in porta col Bologna al posto di Milinkovic-Savic? Berisha

Gemello Guarda i risultati