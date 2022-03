Sondaggio / Belotti si è espresso riguardo alla sua situazione contrattuale, dopo le sue parole pensate che rinoverà o no?

Andrea Belotti ha finalmente parlato della propria situazione contrattuale, spiegando pubblicamente quali sono i fattori che peseranno sulla sua decisione finale e tenendo aperto uno spiraglio di speranza riguardo alla sua permanenza al Torino. “Sono sempre stato chiaro e ho sempre detto che questa era una situazione che volevo valutare a fine anno per capire tutto insieme alla società e all’allenatore. Sono sette anni che sono qui a Torino: voglio capire tutto, dalle ambizioni agli obiettivi. Questa per me deve essere una decisione importante, devo prenderla nel modo corretto. Se c’è uno spiraglio che possa restare? Io l’ho sempre dato” ha dichiarato il Gallo dopo la partita contro il Genoa. Nel nostro sondaggio di oggi vi chiediamo: dopo aver ascoltato o letto le parole di Belotti, come pensate che finirà la questione del rinnovo del suo contratto? Resterà al Toro o andrà via? Ditecelo votando nell’apporto box sondaggio.

Dopo le ultime dichiarazioni di Belotti, come finirà la questione rinnovo del contratto? Belotti rinnoverà

Belotti non rinnoverà Guarda i risultati

