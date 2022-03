Sondaggio / Il 65% dei lettori di Toro.it, nonostante le dichiarazioni post Genoa-Torino, non credono che Belotti rinnoverà il contratto

Le dichiarazioni di Andrea Belotti sul suo futuro, rilasciate al termine di Genoa-Torino, non illudono i lettori di Toro.it. La maggior parte di coloro che hanno partecipato al nostro sondaggio, il 65%, crede infatti che alla fine il Gallo non rinnoverà a lascerà la squadra granata a parametro zero a fine stagione. Solamente il restante 35% dei lettori di Toro.it si è detta ottimista riguardo alla possibilità che il Gallo possa rinnovare e restare.

Belotti: “Voglio capire le ambizioni e gli obiettivi del club”

Ma cosa aveva detto Belotti dopo Genoa-Torino? “Se c’è uno spiraglio che possa restare? Io l’ho sempre dato. Sono sette anni che sono qui a Torino: voglio capire tutto, dalle ambizioni agli obiettivi. Questa per me deve essere una decisione importante, devo prenderla nel modo corretto”. Nelle prossime settimane il Gallo incontrerà il presidente Urbano Cairo e il dt Davide Vagnati, poi deciderà se rinnovare o no il proprio contratto.