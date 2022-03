Sondaggi / Berisha, Vanja, Gemello: diteci su chi deve puntare Juric per la porta del Toro da qui a fine stagione

Berisha, Milinkovic-Savic o Gemello. Questo uno dei dilemmi che affliggono la mente di Juric. Il tecnico vuole fare chiarezza in questa pausa nazionali, che gli consentirà di fare tutte le valutazioni del caso. Se sembrava ormai chiara la direzione presa per il posto tra i pali, gli erorri ingenui che Milinkovic-Savic ha commesso nell’ultimo periodo in cui è stato tirato inc ausa, gli sono costati il posto. Complice anhce un infortunio, lo scettro è passato a Berisha, in campo in tutte le ultime tre sfide. Alla finestra c’è però anche Gemello, che contro la Fiorentina ha portato particolarmente bene. Resta perciò tutto da decidere. Secondo voi, quale dei tre è l’estremo difensore che Juric dovrebbe utilizzare da qui a fine stagione? Potete votare nell’apposito box.

Su quale portiere deve puntare il Torino da qui a fine stagione? Milinkovic-Savic

Berisha

Gemello