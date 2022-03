Sondaggio / La stragrande maggioranza dei lettori desidera che Juric punti su Gemello per questo finale di stagione

Per via dell’infortunio di Milinkovic-Savic e poi per scelta tecnica, il Torino ha puntato, nelle ultime 3 apparizioni, su Berisha, il secondo portiere, che dopo il clean sheet contro il Bologna ha fatto una partita superlativa a San Siro salvando più volte la porta granata, non ha poi potuto nulla sul gol di Sanchez che ha portato il match sul definitivo 1-1. Contro il Genoa invece non è stata certo impeccabile la prestazione del numero 1 granata che ha sicuramente le sue responsabilità (da dividere anche con Izzo) sul gol dell’1-0 per i rossoblù. Gemello invece ha fatto la su prima e per il momento unica apparizione nella massima serie in occasione della larghissima vittoria per 4-0 contro la Fiorentina, mantenendo la porta inviolata e facendo anche qualche bella parata. Milinkovic-savic dopo il ritorno dalle vacanze invernali non è più stato lo stesso, in diverse occasioni infatti l’estremo difensore granata ha pasticciato regalando agli avversari palloni o sbagliando le uscite. A questo punto ci si chiede a chi darà fiducia Juric in questo finale di stagione in cui ormai il Toro non ha più ambizioni? Secondo il 77% dei lettori il tecnico granata dovrebbe affidarsi al giovane Gemello, il 12% sostiene Milinkovic-Savic, mentre l’11% vorrebbe vedere Berisha titolare.