Sondaggi / Diteci la vostra sulla situazione Brekalo. L’ala croata merita di essere riscattata dal Wolfsburg?

Le dichiarazioni del ds del club tedesco Schafer rimettono in discussione un affare che sembrava ormai andato in porto, col prezzo fissato a una cifra vicina ai 12 milioni di euro. Josip Brekalo rischia così di non essere riscattato dal Torino, nonostante le due parti abbiano trovato un accordo per un contratto dalla durata di quattro anni. La stagione del croato, impreziosita da 6 gol e 1 assist, vale la conferma nel progetto tecnico di Juric?

Riscattereste Brekalo dal Wolfsburg? Sì

No Guarda i risultati