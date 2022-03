Sondaggio / Per i tifosi del Toro Brekalo deve continuare il suo percorso in granata. Tutto passa dall’accordo col Wolfsburg

Non c’è dubbio: Josip Brekalo ha fatto breccia nel cuore dei tifosi granata. Le sue qualità dovrebbero far parte ancora del progetto di Juric. Se lo meriterebbe per quanto mostrato e molto probabilmente rimanere a Torino è per lui l’opzione principale, come dimostrato dal preaccordo di quattro anni . L’unico ostacolo è dettato dal Wolfsburg. Il club tedesco non ha fatto altro che alimentare schermaglie nelle ultime ore, che in teoria avrebbero dovuto portare all’ufficialità del riscatto, da parte del Toro, dell’ala croata. Ci sarà comunque tempo , da quello che trapela, per raggiungere un accordo di massima che accontenti entrambe le parti. Davanti ancora le restanti gare di campionato, che molto probabilmente non inficeranno sulla visione che il popolo granata ha del giocatore. Brekalo ha convinto e la sua permanenza a Torino è uno scenario che, come dimostrato dal sondaggio, metterebbe d’accordo il 95% dei lettori.