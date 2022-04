Sondaggi / Diteci la vostra su che piega prenderà il futuro imminente dei granata. I 50 punti, ora come ora, sono possibili?

La vittoria di Salerno ha riacceso gli animi in casa Toro, dopo una striscia di otto gare senza successi. I granata ora si trovano a quota 38 punti. Uno in più rispetto alla nefasta stagione scorsa in cui ne hanno raccolti soltanto 37. Al Torino restano dunque altre 8 gare per raggiungere 50 punti: una quota che non si tocca dalla stagione 2018-2019. Nel nostro sondaggio di oggi chiediamo a voi, lettori di Toro.it: riuscirà il Torino di Juric a togliersi questa soddisfazione e ad arrivare almeno a quota 50 punti? Ditecelo votando nell’apposito box sondaggio che potete trovare qua sotto o nella colonna di destra dell’home page di Toro.it?

Il Torino riuscirà a chiudere il campionato arrivando almeno a 50 punti? Sì

No Guarda i risultati