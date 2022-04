Sondaggio / Per il 71% dei votanti i granata non riusciranno a toccare quota 50 punti per il terzo anno consecutivo

Il Torino si trova in questo momento a quota 38 punti in classifica con ancora 8 gare da disputare da qui al termine della stagione. Un numero di partite che secondo i nostri lettori non basteranno ai granata per raggiungere i 50 punti in campionato. I granata provengono da due stagioni profondamente negative in cui i 40 punti hanno rappresentato un vero e proprio miracolo. Quest’anno è avvenuto un netto miglioramento, ma evidentemente non tale da convincere i tifosi sulle potenzialità della squadra.