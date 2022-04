Bremer, Singo, Praet, Lukic o Sanabria: votate il giocatore del Torino che avete preferito contro l’Atalanta

Una partita dal risultato roboante, con continui rovesciamenti di fronte. Chi è stato per voi il miglior granata di Atalanta-Torino? Avete preferito Bremer, che ha avuto da sudare contro l’attacco atalantino? O invece secondo voi il migliore è stato Singo, che sembra decisamente un altro rispetto alle ultime uscite? Lukic ha messo a segno un’altra doppietta nel giro di pochi giorni: giusto dare a lui la palma del migliore? In lizza anche Praet e Sanabria: il primo, tornato titolare, ha messo in mostra i suoi soliti numeri, Sanabria ha siglato il vantaggio e propiziato il gol del 4-2. Per votare basta scegliere l’opzione che preferite o sotto l’articolo o in homepage, in basso a destra sotto le classifiche.

Chi è stato il migliore in campo di Atalanta-Torino? Bremer

Lukic

Singo

Praet

Sanabria Guarda i risultati