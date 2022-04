Sondaggio / Il Toro è riuscito a pareggiare in casa dell’Atalanta: la classifica dei migliori in campo secondo i nostri lettori

Il Toro prepara la sfida contro l’Empoli, dopo aver pareggiato 4-4 in casa dell’Atalanta nel match di recupero della 20a giornata di campionato. Una partita dunque ricca di gol, dove si è visto in campo un ottimo Toro che ha soddisfatto anche Ivan Juric. Quasi tutti i granata che hanno giocato contro i neroazzurri hanno rimediato una prestazione sufficiente. Secondo i lettori e le lettrici di Toro.it il migliore in campo è stato Praet, che ha ricevuto il 68% dei voti. Al secondo posto invece si è posizionato Lukic con il 24% delle preferenze, mentre sullo scalino più basso del podio si è posizionato Bremer, che ha ricevuto il 4% dei voti. Chiudono la classifica dei migliori in campo contro la Dea Sanabria e Singo, che hanno ottenuto rispettivamente il voto del 3% e dell’1% dei partecipanti al sondaggio. Adesso la testa dei granata è rivolta solo ed esclusivamente alla partita contro la squadra guidata da Aurelio Andreazzoli.