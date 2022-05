Sondaggio / Ottima, buona, sufficiente, mediocre o scarsa: qual è l’aggettivo più corretto a definire l’annata dei granata di Juric?

La prima stagione al timone del Torino di Ivan Juric si è conclusa con un piazzamento a metà classifica. Decimo posto per la precisione, a quota 50 punti, ben 13 in più della scorsa annata. Miglioramento piuttosto evidente, soprattutto in termini emotivi, per un ambiente che nel biennio precedente ha patito più del dovuto. Un netto upgrade che allo stesso tempo, se ci si limita ad analizzare la stagione libera dagli antefatti, si confronta con una squadra che in certi tratti della stagione non ha saputo trovare granché continuità e che, a conti fatti, non è riuscita a togliersi alcuna soddisfazione (se si guarda alle vittorie) con le formazioni che occupano le zone alte di classifica. Sentimenti contrastanti che rendono complicato trovare un punto d’incontro. Proviamo a darci una risposta. Anzi, sarete voi lettori chiamati al giudizio definitivo sulla stagione appena giunta al termine. E’ stata un’annata ottima, buona, sufficiente, mediocre o scarsa? Ditecelo votando nell’apposito box sondaggio.

