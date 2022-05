Sondaggio / Per la maggioranza dei lettori e delle lettrici di Toro.it la stagione di Belotti e compagni è da considerarsi buona

Dato che la stagione si è conclusa da pochi giorni e per tutte le squadre è tempo di bilanci, abbiamo chiesto ai lettori e alle lettrici di Toro.it di dare un giudizio all’annata condotta dalla squadra guidata da Ivan Juric. Per la maggioranza dei partecipanti al sondaggio, ovvero il 54% dei votanti, la stagione dei granata è da giudicarsi buona, mentre il 32% dei partecipanti al sondaggio la considera sufficiente. Invece, l’8% dei lettori di Toro.it ritiene la stagione della squadra piemontese discreta. Infine, il restante 4% e 3% giudicano rispettivamente la stagione del Toro ottima e scarsa. Archiviata la stagione appena conclusa, i granata però pensano già al prossimo anno dove si farà di tutto per alzare sempre di più l’asticella degli obiettivi, facendolo in maniera graduale e costante.