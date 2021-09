Il Torino al Mapei Stadium ha annullato gli avversari con una grande prova: ma chi è stato il migliore in campo tra i granata?

Impatto di Brekalo ottimo, gol di Pjaca appena entrato, buona prova di Praet stavolta dall’inizio in campo. Un Torino che a Reggio Emilia ha convinto con una prestazione e un risultato che va anche stretto, un gruppo che si è dimostrato all’altezza in ogni reparto. C’è stato il buon impatto di chi è entrato nella ripresa (Ansaldi, Mandragora e lo stesso Pjaca) e anche di chi invece è stato scelto dal primo minuto. Ma chi è stato secondo voi il migliore? Per votare basta scegliere l’opzione preferita nel box in fondo all’articolo o in home page, a destra sotto le classifiche.

Chi è stato il migliore in campo contro il Sassuolo? Brekalo (45%)

Praet (40%)

Bremer (9%)

Pjaca (6%)

Pobega (0%)

Ansaldi (0%)

Mandragora (0%) Loading ... Loading ...