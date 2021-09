Sondaggi / I lettori hanno eletto Brekalo come migliore contro il Sassuolo. Tra gli ultimi a sorpresa, l’autore del gol Pjaca

Che il Toro dovesse ancora carburare era ormai diventato un dato di fatto. I granata sembrerebbero però aver trovato la chiave giusta con Juric. A conferma di ciò le due vittorie consecutive contro Salernitana e Sassuolo. Assenze importanti e scelte obbligate non hanno fermato la squadra del croato, che è riuscita a dare segnali positivi e fare risultato. In particolare, il match contro i neroverdi si prospettava essere più complicato del previsto, ma alla fine carattere e perseveranza sono stati premiati. In tanti hanno brillato, soprattutto tra gli acquisti estivi, già entrati a pieno ritmo nei meccanismi di Juric. Abbiamo quindi chiesto ai nostri lettori chi secondo loro fosse il migliore in campo.

Torino: è piaciuta molto anche la prestazione di Praet

La maggioranza si è schierata dalla parte di Josip Brekalo, particolarmente reattivo sul fronte offensivo ed in grado di dare quella fluidità e quella concretezza che mancavano da tempo. Il 44% lo ha infatti eletto come migliore in campo. La medaglia d’argento è invece stata assegnata a Praet, alla prima da titolare ma subito incisivo. Sul terzo gradino del podio non può mancare di certo Gleison Bremer, provvidenziale in difesa. Ancora una volta ha infatti esternato il proprio talento a protezione della porta ma non solo. Era infatti nuovamente pronto a buttarla dentro di testa. Il pubbblico ha apprezzato (14% dei consensi per lui). Calano invece le percentuali degli altri: Pjaca, autore del gol, ha riscosso solo il 4% dei voti, così come Pobega. Indietro anche Ansaldi con il 2%, meno incisivo del solito. L’ultimo è Mandragora, entrato nel finale e con un misero 1% a suo favore.