Sondaggio / Nel ballottaggio tra Ansaldi e Aina voi chi mettereste in campo contro la Lazio: diteci la vostra

Archiviato il successo contro il Sassuolo, il Toro di Ivan Juric si appresta ad affrontare tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino la Lazio. Una sfida non semplice con i biancocelesti che faranno di tutto per ottenere i 3 punti, dopo il pareggio rimediato contro il Cagliari. Juric non potrà sbagliare formazione e tra i diversi ballottaggi c’è quello tra Ola Aina e Ansaldi. Entrambi hanno raccolto del minutaggio contro la squadra di Dionisi, portando a casa una buona prestazione. Per questo motivo nel sondaggio di oggi vi chiediamo: Contro la Lazio schierereste Ansaldi o Ola Aina? Diteci la vostra, votando nell’apposito box sotto questo articolo.

Torino, chi sulla fascia sinistra contro la Lazio? Aina

Ansaldi Guarda i risultati