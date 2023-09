Sondaggio / Diteci chi è stato secondo voi il migliore in campo nella partita di ieri, vinta dal Torino per 3-0 contro la Salernitana

Il Torino contro la Salernitana ha conquistato la seconda vittoria in campionato, che gli ha permesso di guadagnare qualche posizione in classifica e passare dalla parte sinistra. Nel nostro sondaggio di oggi vi chiediamo di indicarci chi, secondo voi, è stato il migliore in campo nella partita di ieri dell’Arechi. Ditecelo votando nell’apposito box e scegliendo tra Alessandro Buongiorno, Raoul Bellanova, Adrien Tameze, Nemanja Radonjic e Duvan Zapata.

Chi è stato il migliore in campo contro la Salernitana? Buongiorno

Bellanova

Tameze

Radonjic

Zapata Guarda i risultati