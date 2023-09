Tutte le possibili alternative di Juric per il reparto offensivo: quali sono i giocatori che vorreste in campo contro la Salernitana?

Il Torino si prepara a scendere in campo contro la Salernitana. Con il recupero di Sanabria Ivan Juric potrà contare su un reparto offensivo al completo e avrà dunque ampia scelta per quanto riguarda gli uomini da schierare dal primo minuto. Zapata sembra essere l’unico titolare inamovibile nella mente del tecnico, che dovrà invece decidere quali saranno gli interpreti che agiranno intorno al colombiano. Tra le opzioni c’è quella di mettere in campo la doppia punta, con uno tra Sanabria e Pellegri al fianco dell’ex Atalanta e Vlasic alle loro spalle. Oppure l’allenatore potrebbe mantenere i soliti schemi, schierando Radonjic e il trequartista croato dietro il nuovo arrivato. L’opzione meno probabile sarebbe quella di far partire dal primo minuto Sanabria al fianco di Duvan Zapata e un trequartista tra Radonjic e Karamoh che agirebbe a ridosso degli attaccanti. Quali uomini mandereste in campo allo Stadio Arechi?

Chi vorreste titolare in attacco con Zapata a Salerno? Vlasic e Sanabria

Vlasic e Radonjic

Vlasic e Karamoh

Sanabria e Radonjic

Sanabria e Karamoh

Pellegri e Radonjic

Pellegri e Karamoh Guarda i risultati